Sabatini | Zhang ottimi risultati con l’Inter Prima o poi cessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) La situazione di Stevenè sempre al centro dell’attenzione.aspetta la mossa per il futuro del presidente, Sandrorassicura su Radio Sportiva. FUTURO – Pimco e Stevensono vicinissimi all’accordo per il finanziamento da concedere per il pagamento del prestito ad Oaktree. Così alno della società non cambierà quasi niente per i prossimi anni. I giorni a venire vedranno una svolta in positivo per il club nerazzurro, Sandroparla in generale e giudica: «La presidenzasta ottenendo buoni, eccellenti con la vittoria di due scudetti. Anche Coppe Italia e Supercoppa in più. Una proprietà che se non avesse il problema dei soldi probabilmente darebbe ...