Lazio - 50 anni dal primo scudetto | grande festa all’Auditorium

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Giornata di festeggiamenti ieri per lache ha celebrato i 50dallobiancoceleste. Dopo la vittoria all’Olimpico contro l’Empoli, che è stata anticipata dalla sfilata dei campioni dell’epoca, e il francobollo celebrativo, in serata si è svolta, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, l’evento ‘Diario di un sogno’ per rendere omaggio, nel migliore dei modi, alla squadra campione d’Italia del 1974. Erano presenti il presidente della, Claudio Lotito, tutti i protagonisti, in campo e fuori, delladi oggi, le calciatrici dellaWomen, neopromossa in A. Sul palco sono saliti i calciatori delladi Maestrelli, tra immagini dell’epoca, aneddoti e ricordi che hanno emozionato il ...

“Guardate , è lei!”. Scomparsa Denise Pipitone , colpo di scena dopo 20 anni. La rivelazione choc di Piera Maggio . La donna, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha fatto sapere al pubblico che le ricerche non solo vanno avanti, ma che sembrano a un ...

News Tv. Ieri, domenica 12 maggio 2024, Piera Maggio è stata ospite di Domenica In. La donna ha parlato delle ultime novità sul caso della figlia Denise Pipitone , scomparsa 20 anni fa a Mazara del Vallo, in Sicilia e mai più ritrovata. Piera Maggio ...

Ranocchia: "Derby, ricordo soprattutto una sconfitta. Inzaghi ha empatia. Zhang Quando parlo con i giocatori..." - Ranocchia: "Derby, ricordo soprattutto una sconfitta. Inzaghi ha empatia. Zhang Quando parlo con i giocatori..." - Andrea Ranocchia a 360 gradi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sitiscommesse.com, l'ex centrale dell'Inter ha parlato della propria carriera, affrontando diversi temi ...

Bologna, Orsolini: «Champions Ho pensato a Mihajlovic. Lui ha messo le basi» - Bologna, Orsolini: «Champions Ho pensato a Mihajlovic. Lui ha messo le basi» - Il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni dall’ultima partecipazione alla Coppa dei ... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della lazio campione d’Italia del 1974 nel giorno ...

Cresce costo delle mense scolastiche per le famiglie, in Calabria aumento del 26% - Cresce costo delle mense scolastiche per le famiglie, in Calabria aumento del 26% - Solo in due regioni, infatti, il costo del pasto rimane invariato rispetto all'anno precedente (Abruzzo e Valle d'Aosta) e solamente in quattro (Basilicata, lazio, Toscana e Umbria ... il primato ...