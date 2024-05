Finale Coppa Italia Atalanta-Juventus | arbitra Maresca - al Var Marini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà Fabiodella sezione di Napoli a dirigere laditra, in programma mercoledì 15 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto un arbitro di esperienza per la finalissima che vale in palio un trofeo ambito sia da Gian Piero Gasperini che da Massimiliano Allegri. Gli assistenti sono Bindoni e Tengoni mentre il quarto ufficiale è Maurizio Mariani di Aprilia. Al Var ci saràcon Di Paolo Avar.Mercoledì 15/05 h.21.00BINDONI – TEGONI IV: MARIANI VAR:AVAR: DI PAOLO AA RIS.: LIBERTI SportFace.