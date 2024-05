COPPA DI TERZA Bagnolo ko - la finale è Torresavio-Alfero

Ricel 4 Dabda 1 Ricel : Nardi, Megan, Orsini, Rizzitelli, Casali, Crecchi, Barsocchi. All. Nista. Dabda : Figliè, Mainardi, Bonistalli, Labranca, Mangini, Salvini, Schiavo, Macauda, All. Truglio. Arbitro: Benvenuti di Empoli. Marcatori: 15’ ...

Targa Florio, trionfa Andrea Crugnola - Targa Florio, trionfa Andrea Crugnola - Targa Florio, trionfa Andrea Crugnola. Andrea Crugnola alza al cielo la 108esima Targa Florio. Il pilota varesino, navigato da Pietro Elia Ometto su ...

Ravenna vola in finale. Travolta Grottazzolina, la Consar brinda in coppa - Ravenna vola in finale. Travolta Grottazzolina, la Consar brinda in coppa - Anche senza Bovolenta la squadra di Bonitta è perfetta e vendica la sconfitta dei playoff. Oggi l’ultimo atto alle 17.30 a Cuneo contro Brescia.

Juve-Salernitana, show a tutti... i Kostic. E occhio al "ribaltone" - Juve-Salernitana, show a tutti... i Kostic. E occhio al "ribaltone" - Terzo precedente stagionale tra le due squadre, i bianconeri daranno spettacolo Nel frattempo, divertiamoci un po' con le proposte dei bookmaker ...