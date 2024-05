Ravenna vola in finale Travolta Grottazzolina - la Consar brinda in coppa

(Di domenica 12 maggio 2024)3 Yuasa Battery 0 (25-18, 25-22, 25-22): Mancini 3, Raptis 14, Grottoli 3, Orioli 19, Feri 8, Bartolucci 5, Goi (L). Russo. Ne: Mengozzi, Chiella (L), Arasomwan, Rosetti, Menichini, Benavidez. All. Bonitta. YUASA BATTERY: Marchiani, Fedrizzi 9, Canella 1, Nielsen 19, Cattaneo, Mattei 6, Marchisio (L); Vecchi 4, Cubito 1, Lusetti, Mitkov 1, Romiti (L). Ne: Ferraguti, Foresi. All. Ortenzi. Arbitri: Serafin e Clemente. Note. Durata set: 25’, 28’, 29’.: battute sbagliate 12, vincenti 8, muri 4, errori 9.: battute sbagliate 11, vincenti 2, muri 6, errori 12. Cuneo Trionfa lache travolge 3-0 lo Yuasa Batterycon la quale aveva perso la ...

Niente da fare per la Yuasa. Uno stop per Grottazzolina. Ravenna fa la gara perfetta - Niente da fare per la Yuasa. Uno stop per Grottazzolina. ravenna fa la gara perfetta - Nella semifinale della Del Monte Coppa Italia il pass per la finalissima è andato ai romagnoli: i ragazzi di coach Ortenzi faticano nel primo set.

Coppa Italia A2/M: la Finale è Ravenna-Brescia - Coppa Italia A2/M: la Finale è ravenna-Brescia - Sarà la Consoli Sferc Brescia l’altra finalista della Del Monte® Coppa Italia Serie A2, con la sfida che assegnerà il trofeo in programma domani, domenica 12 maggio, alle ore 17.30 al Palasport di Cun ...

Coppa Italia A2: Brescia in finale, eliminato Porto Viro - Coppa Italia A2: Brescia in finale, eliminato Porto Viro - Con la vittoria per 3-1 (25-20, 15-25, 27-25, 25-19) nella seconda semifinale i tucani domani potranno giocare per alzare il trofeo sfidando ravenna ...