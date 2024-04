Como - le pagelle di CM | Semper formato Buffo - Cutrone sentenza

Memento Amare semper, mostra-performance di Ercole Pignatelli dedicata a Guernica - Dal 4 al 16 maggio 2024, nella storica Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano (piazza del Duomo 12), è aperta al pubblico la mostra-performance Memento Amare semper di Ercole Pignatelli ...

Continua a leggere>>

Massimo Pericolo: cinque anni di “Scialla semper” - “X3” prodotta da Fight Pausa, pubblicata in digitale e nella nuova versione in vinile di “Scialla semper”, recita così: “Mi spengo e mi fermo e ti sembro più tenero, col vuoto dentro non si sente il r ...

Continua a leggere>>

Diretta/ Como Bari (risultato finale 2-1): vittoria dal sapore di Serie A! - Diretta Como Bari streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live della sfida valida la 33esima giornata di Serie B (13 aprile 2024) ...

Continua a leggere>>