Come può De Luca fare ironia su Don Patriciello - davanti a tutte queste morti evitabili?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)è ormai chiaro a tutti gli organismi di controllo sanitario nazionale (Iss) e a tutti cittadini ammalati in Campania, tra i quali anche il sottoscritto, ma a quanto pare non al Presidente De, la Regione Campania non ha mai registrato dati sanitari ed epidemiologici così tragiciquelli attuali e non merita certo toni da cabaret. Da quando seguo con attenzione i fenomeni sanitari legati al più grave e negato disastro ambientale d’Italia, sono costretto purtroppo a rilevare che sotto la gestione Desi sta concretizzando (e sembra purtroppo quasi irrecuperabile) una “tempesta perfetta” sanitaria, dalla quale riusciremo a sopravvivere in pochi. La Regione Campania, ormai in via ufficiale, registra oggi dati di incidenza sul cancro assolutamente folli e da record negativo nazionale ed europeo, in ...