Call of Duty | Ghost 2 ed Advanced Warfare 2 in arrivo nel 2026 e 2027 - secondo un leak

(Di lunedì 13 maggio 2024) La community di dataminer potrebbe aver scoperto i capitoli di CoD insul mercato nel corso del: si tratta diof2 ed2. Leggendo il report pubblicato da Insider Gaming scopriamo che il capitolo di CoD nel 2025 è attualmente contraddistinto dal nome in codice “Project Devilwood” e dovrebbe essere ambientato nella timeline dis. Il team di sviluppo alle prese con la produzione del titolo dovrebbe essere Infinity Ward. I dataminer hanno inoltre scoperto che il capitolo diofcon il rilascio sul mercato in programma nel corso delsarà un titolo di Sledgehammer Games, ponendosi nello specifico come un seguito diretto ...

Tom Warren ha affermato che in quel di Microsoft stanno discutendo in modo approfondito per capire se inserire sin dal lancio i giochi di Call of Duty all’interno di Xbox Game Pass . Inoltre il colosso di Redmond sta cercando di capire se apportare ...

Sarah Bond , presidente di Xbox , ha suggerito che anche Call of Duty sarà disponibile sin dal giorno di lancio all’interno di Xbox Game Pass nel corso di una nuova intervista con Bloomberg Technology Summit. Come riportato da IGN.com, Bond ha ...

Pare che Sony abbia fondato un nuovo team all’interno di PlayStation Studios , composto da tanti ex dipendenti di Deviation Games e dove tra questo troviamo anche il direttore creativo Jason Blundell , noto al grande pubblico per aver creato la serie ...

