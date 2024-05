PlayStation Studios - è stato fondato un nuovo team guidato da Jason Blundell di Call of Duty?

(Di sabato 11 maggio 2024) Pare che Sony abbiaunall’interno di, composto da tanti ex dipendenti di Deviation Games e dove tra questo troviamo anche il direttore creativo, noto al grande pubblico per aver creato la serie diof: Black Ops. Come riportato da VGC, in queste ore Michael Anthony, un ex dipendente di Deviation Games ha aggiornato il proprio profilo ufficiale Linkedin affermando quanto segue: “Ehi, ho sentito che molti ex dipendenti di Deviation Games hanno creato il proprio studio presso Sony lavorando su una nuova IP non divulgata. Tutte le persone che vedo lavorare lì e che si sono iscritte sono sviluppatori di alto livello e spero che tu possa creare una nuova IP di alto livello con ...

