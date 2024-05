Assassin’s Creed Shadows - Ubisoft annuncia il nuovo capitolo e rivela data ed ora del trailer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha appenato ufficialmente, gioco conosciuto in presenza come Codename Red. Il publisher francese ha inoltre aggiunto che questodella serie verrà presentato con con un Official Cinematic World Premierenella giornata di mercoledì 15 maggio alle ore 18:00 italiane. Assassin'sCodename Red becomes Assassin's.Tune-in for the Official Cinematic World Premiereon May 15, 9 AM PT.#Assassinspic.twitter.com/xc1Q10N4Vh — Assassin's(@assassins) May 13, 2024