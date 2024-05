Anche Hong Kong spia il Regno Unito? Sunak si gioca la carta sicurezza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tre uomini sono stati accusati per spionaggio a favore dell’intelligence diinai sensi della legge sullanazionale. Si tratta di Chi Leung Wai, 38 anni, Matthew Trickett, 37 anni, e Chung Biu Yuen, 63 anni. Sono accusati di aver fornito assistenza ai servizi segreti di, l’ex colonia britannica, a seguito di un’indagine coordinata dal comando antiterrorismo della Polizia metropolitana britannica (Met). Il comandante Dominic Murphy, capo del comando antiterrorismo della Met, ha spiegato che “sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni in tutta l’Inghilterra nell’ambito di questa indagine” e ha voluto “rassicurare la popolazione che non crediamo che esista una minaccia più ampia”. Nell’ambito dell’indagine, un totale ...

Huang Lihong , una turista cinese di 31 anni , è morta dopo essere caduta nel cratere del vulcano Kawah Ijen a Giava, in Indonesia. La donna, che si trovava in visita nella zona con il marito e una guida locale, era salita sulla cima per fotografare ...

