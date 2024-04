Scacchi | Gukesh - 17 ann - vince il Torneo dei Candidati 2024 e sfiderà Ding Liren per il titolo mondiale! Va a Tan Zhongyi l’evento femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Storia si è appena compiuta di fronte agli occhi del mondostico. Dommaraju, noto a tutto l’ambiente come D, di Chennai, India,all’età di 17 anni (che saranno 18 il prossimo 29 maggio) ildei. Sarà lui, dunque, a giocare controil match per il Campionato del Mondo. Diventa il più giovane contendente in assoluto alla corona iridata: stracciato, in tutti i sensi, il record di Garry Kasparov, che di anni ne aveva 21 quando sfidò per la prima volta Anatoly Karpov (fu il match delle 48 partite, terminato d’imperio senza un vincitore dalla FIDE). Tutti stavano tenendo d’occhio due partite sole partite, nella notte, con le altre due sostanzialmente ignorate visto che valevano ...