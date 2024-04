Ennesimo selfie mortale | Huang Lihong cade nel vulcano a 31 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 24 aprile 2024), una turista cinese di 31, è morta dopo essere caduta nel cratere delKawah Ijen a Giava, in Indonesia. La donna, che si trovava in visita nella zona con il marito e una guida locale, era salita sulla cima per fotografare il fenomeno delle cosiddette “fiamme blu”, ovvero una lava di colore blu fluorescente che si genera grazie alla combustione dei gas solforici che fuoriescono e vengono a contatto con l’aria. Ignorando l’avvertimento della guida,si è avvicinata al bordo del cratere mentre si posizionava per lo scatto: a quel punto, la donna è inciampata nel suo stesso vestito precipitando per oltre 70 metri all’interno deldavanti agli occhi del marito. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno impiegato due ore per ...