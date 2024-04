Scandalo olimpico | follia arbitrale nega la qualificazione al lottatore Frank Chamizo L’azzurro | “Sono corrotti | il mio cuore piange”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una decisionesa ha strappato aitalo-cubano, la vittoria in semifinale al torneo PreEuropeo di lotta a Baku, nonché la conquista del passnella categoria 74 kg stile libero. Tradotto, un biglietto per i Giochi di Parigi. Gli arbitri hanno infatti convalidato un challenge, richiesto all’ultimo secondo dal team dell’azero Turan Bayramov, ribaltando così l’esito del match e assegnando la vittoria al padrone di casa di fronte allo stupore generale. In primis quello di, che sui social si è sfogato attraverso un post: “Voglio chiedere scusa a chi sta guardando questo video. Questo è solo un gruppo di persone corrotte. Il mio. Il mio sport è bello, mi dispiace”, ha ...