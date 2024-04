Giro d’Abruzzo 2024 | terza tappa Pratola Peligna – Prati di Tivo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilprosegue con lae penultima. I corridori saranno impegnati nei 163 km dadi. Sarà unache favorirà probabilmente gli scalatori. Numerose, ma non troppo impegnative, le asperità a livello altimetrico. La salita di Croce Abbio sarà una delle più intense con 8 km al 4,7 di pendenza media. Appena prima di arrivare adi, ci sarà una salita di 14.7 km al 7% di pendenza.di partenza in programma per le 10.50 con arrivo intorno alle 15.30. Latv sarà affidata a RaiSport e a Eurosport 1 dalle 13.50. Per quanto riguarda lo, sarà disponibile, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Ora si va in discesa , mentre al traguardo mancano 35 km all’arrivo! 14.12 Scollinata Croce Abbio: Filippo Fiorelli è il primo a passare al GPM! I ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gruppo compatto A 17 KM DAL traguardo! 14.31 Sono 20 i km all’arrivo! Il Gruppo è a soli 10 secondi dai fuggitivi. 14.30 Intanto Denis Lock è andato in ... (oasport)

LIVE Giro d’Abruzzo 2024, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale di Prati di Tivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Il leader della classifica generale, l'elvetico Jan Christen (UAE-Emirates), in questo momento si è messo in posizione d'attesa. Diego Ulissi tira quel ...oasport

Vivicittà, tutto pronto a Pescara per l'edizione 2024 tra sport e inclusione: il programma - Il 14 aprile in riva all'Adriatico la gara podistica per eccellenza che a livello nazionale taglia l’onorevole traguardo delle 40 edizioni ...ilpescara

PRATOLA IN FESTA PER IL Giro D’Abruzzo (video) - Emozioni, colori, musica. Un giorno di festa per Pratola Peligna la partenza della terza tappa del Giro d’Abruzzo, organizzato da ...reteabruzzo