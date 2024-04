Il Cdm proroga lo stato di emergenza sui migranti e vara l’election day per l’8 e il 9 giugno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e domenica 92024 le date per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. Inoltre, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa sull’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per le stesse elezioni e sulla data delle elezioni amministrative. In abbinamento alle consultazioni europee, il Ministro indetto, con proprio decreto, le elezioni amministrative per sabato 8 e domenica 92024. La scelta delle date è vincolata dalle norme del cosiddetto “election day” (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98). Election day, la suddivisione dei ...