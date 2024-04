Emergenza migranti a Lampedusa | 1500 persone in poche ore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 aprile 2024), con le condizioni meteo favorevoli, sull’isola disono arrivate oltre 1.500in meno di due giorni. Nella notte tra venerdì e sabato ci sono stati altri tre sbarchi. Nell’hotspot di Contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa, ci sono ora più di 1.100, 330 sono stati trasferiti sabato in mattinata per raggiungere con un traghetto Porto Empedocle, in Sicilia. Altri dovrebbero essere trasferiti in giornata. Durante la notte sono giunti in 145, soccorsi su tre barche salpate da Zuara e Tajoura in Libia. Ieri, nell’arco di 24 ore, si sono verificati 20 sbarchi con un totale di 797. Sulle ultime 3 carrette agganciate in ordine di tempo c’erano 57 bengalesi ed egiziani. I primi hanno riferito d’aver pagato da 3 a 8mila euro per la ...