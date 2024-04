Atletica | staffettisti azzurri allo Stadio dei Marmi per i test

staffettisti azzurri allo stadio dei Marmi - Road to Roma: sulla nuova pista dell’impianto intitolato a Mennea, da lunedì 15 a sabato 20 aprile è in programma il raduno dei velocisti della Nazionale in vista delle World Relays Nello scenario ...fidal

HiPRO, brand del Gruppo Danone, è partner della 22ª edizione della Milano Marathon 2024 - e che coinvolge più di 25.000 runner tra maratoneti e staffettisti. Accanto ad HiPRO correrà un Ambassador d’eccezione, Lorenzo Lotti, ultramaratoneta, ma, soprattutto, il super papà Guiness World ...foodaffairs