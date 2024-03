Oria | incendio nel capannone con cinque auto tra cui Ferrari e Porsche A tarda sera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In una zona dell’agro diilin cui si è sviluppato l’. Nel deposito si trovavanofra cui. Intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Da dettagliare la causa del rogo. Fra lealcune elettriche e non è escluso che durante la ricarica di una di esse si siano originate le fiamme. Peraltro non è tuttora esclusa nessuna altra ipotesi. Ne dà notizia Brindisi report. L'articolonelcontra cui A...