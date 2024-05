Viva Rai 2 - in onda l’ultima puntata della stagione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) È andata indello show di Fiorello Cala il sipario su ‘Rai2!’, il mattin show dei record. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie di ospiti d’eccezione: Amadeus, protagonista di un’esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman. Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo ‘Altrove’ e un’originale versione di ‘Albachiara’ in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di ‘Azzurro’. Il programma è andato inil 6 novembre per un totale di 112 puntate trasmesse dalla nuova location del Foro Italico. Leggi anche:Rai2, Fiorello scherza con Sergio sulla Bortone In totale sono passati 125 ospiti, scritte oltre 300 battute, preparati più di 2000 ...