Basket - i verdetti dell’ultima giornata di regular season Serie A 2023 24 | Virtus Bologna prima e Milano second - retrocedono Pesaro e Brindisi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Si è appena conclusa l’ultimadelladi/24. Lastrapazza la Dolomiti Energia Trento e si prende il primo posto in classifica e quindi il fattore campo nei play-off. Match senza storia per Belinelli e compagni, che affondano la compagine trentina con il roboante punteggio di 108-61. Le V Nere affronteranno ai play-off l’ottava classificata ovvero Tortona.. La formazione di Galbiati era comunque sicura di accedere ai play-off: lo farà da settima classificata e affronterà l’Olimpia. Proprio i meneghini hanno infatti chiuso alo posto grazie alla vittoria al cardiopalmo sul campo della Vanoli Cremona per 73-72. I padroni di casa hanno condotto la gara per larghi tratti, ma ...