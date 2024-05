Affari Tuoi Chiude - quando in onda l’ultima puntata con Amadeus in Rai

Affari Tuoi , scelto l’erede di Amadeus : per il nuovo conduttore pronto un contratto triennale e non solo La Rai prepara l’addio ad Amadeus e viceversa. Il presentatore dei “record” del Festival di Sanremo (cinque edizioni di fila) è pronto per affrontare una nuova avventura televisiva sul Nove. ... Continua a leggere>>

Il mattatore dell'ultima puntata di Affari Tuoi , quella di martedì 30 aprile, è stato Tobia da Gravina di Puglia, ovviamente in rappresentanza della Puglia. Siamo al quiz dei pacchi di Amadeus in onda su Rai 1, il format campionissimo in termini di share, il programma di punta di Viale Mazzini. ... Continua a leggere>>

Rai, affari tuoi e I soliti ignoti affidati a Stefano De Martino: manca solo la firma sul contratto - Stefano De Martino e la Rai sono vicini a trovare un accordo che legherà lo showman di Torre Annunziata con la Rai per i prossimi tre anni.

affari tuoi, Tobia suona Beethoven e sbotta: “Il Dottore ci ha fregati”, niente nozze da sogno per suo figlio - Vincita agrodolce per il pugliese, che accetta 30mila euro per aiutare Francesco per il matrimonio: nel suo però pacco c’erano 200mila euro.

affari tuoi: Tobia sceglie la prudenza e perde i 200mila euro che c’erano nel suo pacco - Durante l'ultima puntata di aprile di "affari tuoi", Tobia, proveniente da Gravina di Puglia, ha affrontato una difficile decisione che ha portato a un risultato amaro. Nonostante un inizio promettent ...

