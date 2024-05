(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Governo, all’interno del Dl Coesione, ha esteso il finanziamento a fondo perduto per i giovani under 35, offrendo loro un sostegno finanziario compreso traper. È il programma ““, introdotto dal decreto Coesione come una revisione del programma “Resto al Sud”. Questa iniziativa mira principalmente a supportare giovani e donne che si trovano in situazioni di disoccupazione, marginalità sociale o discriminazione, come definito nel Piano nazionale per giovani, donne e lavoro. Questo include persone inattive, donne senza lavoro e disoccupati che beneficiano di ammortizzatori sociali o altri programmi di sostegno al reddito. Gliper aprire ...

Incentivi per i giovani per l'avvio di attività libero-professionale - Incentivi per i giovani per l'avvio di attività libero-professionale - Arrivano incentivi, tra cui contributi a fondo perduto, per l'avvio di attività libero-professionali. Il governo li ha inseriti nel Dl sulle politiche di coesione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e ...

Autoimpiego Centro-Nord Italia, incentivi tra 30mila e 50mila euro per chi vuole avviare un’impresa - Autoimpiego centro-nord Italia, incentivi tra 30mila e 50mila euro per chi vuole avviare un’impresa - Le misure che puntano ad incentivare l’apertura di nuove aziende nel Centro e nel Nord sono contenuto nel programma “Autoimpiego centro-nord Italia”, per sostenere la nascita e ...

Giovani imprenditori under 35, tre aiuti per mettersi in proprio tra voucher e prestiti - Giovani imprenditori under 35, tre aiuti per mettersi in proprio tra voucher e prestiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giovani imprenditori under 35, tre aiuti per mettersi in proprio tra voucher e prestiti ...