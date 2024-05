Scontro sugli incentivi auto | Urso vs Salvini

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, replica dopo le dure affermazioni di Matteo. Secondo l’esponente della Lega, gli, così come formulati attualmente, andrebbero a incentivare i marchi esteri, soprattutto quelli cinesi. Perinvece, non esiste alcuna preoccupazione in tal senso. Solo una parte degli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Incentivi e dibattito governo: solo il 2% destinato alle auto cinesi - incentivi e dibattito governo: solo il 2% destinato alle auto cinesi - Il tema degli incentivi per l’acquisto di auto nel 2024 è diventato oggetto di discussione all’interno del governo italiano da diversi mesi. Le posizioni d ...

I nuovi incentivi auto 2024 valgono anche sulle auto usate Quota e requisiti - I nuovi incentivi auto 2024 valgono anche sulle auto usate Quota e requisiti - Con la riforma degli incentivi auto 2024 torna anche un (piccolo) bonus sui modelli usati: tutti i dettagli del nuovo Ecobonus.

Decreto Coesione, il Governo riduce i fondi per sostenere l'auto in Italia - Decreto Coesione, il Governo riduce i fondi per sostenere l'auto in Italia - Per finanziare il decreto Coesione, il Governo ha deciso di utilizzare i fondi stanziati per il settore automotive ...