Tajani | Le parole di Macron? Non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina - non siamo in guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Nonin”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio, che da Reggio Calabria, dove è impegnato in campagna elettorale, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in un’intervista all’Economist dal presidente francese Emmanuelche non ha escluso l’invio di truppe di terra inse Mosca dovesse sfondare il fronte. “Abbiamo sempre detto che noi nonincon la”. Sono lediche puntualizza: “Noi difendiamo il diritto dell’ad essere uno Stato indipendente. La nostra posizione è sempre questa”. In merito, invece, al nuovo pacchetto di aiuti ...