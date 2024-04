Il surreale piano di Trump per far finire la guerra in Ucraina è un jackpot per Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Da due anni commentatori, analisti e politici pericolosamente vicini al Cremlino descrivono la Russia come un avversario troppo forte per l’, provando a vendere la sconfitta di Kyjiv come un destino ineluttabile, il negoziato a perdere come unica soluzione possibile. Come se un negoziato fosse una garanzia di non aggressione in futuro. Come, poi, se si potesse negoziare con il dittatore che siede al Cremlino. Abbiamo imparato a conoscere queste assurdità da propaganda filorussa semplicemente guardando la tv e leggendo i giornali italiani. Ma nel resto d’Europa o negli Stati Uniti non sempre si sta meglio di così. La settimana scorsa il Washington Post ha rivelato che Donaldha già un suoper risolvere il conflitto. Lo avrebbe confidato ai collaboratori durante alcune conversazioni private. Ma è sempre la stessa ...