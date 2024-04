Accoltellamento di Simba La Rue | depositato il patteggiamento a 5 anni per Benksar

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Treviolo. Samir Benskar, imputato insieme ad altri 4 per il tentato omicidio del trapperLa Rue avvenuto il 16 giugno 2022 a Treviolo, hala richiesta dia 5, nell’udienza preliminare di venerdì 5 aprile. Ma il suo difensore, l’avvocato Rocco Lombardo, si è riservato di depositarne una sostitutiva, in caso il medico legale, la dottoressa Yao Chen, alla quale è stato conferito l’incarico da parte del giudice, stabilisse che le coltellate sferrate al giovane non avrebbero potuto ucciderlo. In quel caso il reato potrebbe venire riqualificato in lesioni aggravate e la pena richiesta, anche attraverso il, risulterebbe quindi minore. Il perito depositerà la sua relazione entro il 7 agosto e verrà sentita in aula il prossimo 12 settembre. Benchar, 21 ...