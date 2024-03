Commesse in Anas | Tommaso Verdini chiede il patteggiamento | pena a 2 anni e 10 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 –, figlio dell'ex parlamentare Denis, ha chiesto di patteggiare unaa 2e 10nell'ambito dell'indagine sulleinin cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. In base a quanto si apprende l'indagato è in attesa dell'eventuale via libera della Procura di Roma sulla richiesta. Nelle scorse settimane i pm della Capitale, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, avevano chiesto ed ottenuto pere altri indagati, tra cui Fabio Pileri socio del figlio dell'ex parlamentare nella società Inver, il giudizio immediato.