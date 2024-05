Traffico Roma del 10-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per questa mattina la prima programma da Piazzale degli Eroi a Piazza Cavour passando per via Candia viale Giulio Cesare via Cicerone La seconda è un sit-in al largo Bernardino da Feltre vicino al Ministero dell’università di via delle Mura Portuensi in questo secondo caso tra le 11 e le 13 possibili riflessi sulla viabilità di Viale Trastevere intanto a viale del Policlinico per l’abbattimento di 14 piante ad alto fusto la strada è chiusa altra Piazza Girolamo Fabrizio viale dell’Università sul sito del Policlinico Umberto Primo sono indicate le temporanee modifiche per le modalità di accesso all’ospedale infine rallentamenti in via Salaria tra Fidene la tangenziale est su via Laurentinarallentato per un incidente all’altezza ...