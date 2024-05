Traffico Roma del 10-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) LuceverdeBentrovati all’ascolto ancora intenso ilsulle consolari verso il centro della capitale in particolare su via Flaminia Anche a causa di un incidente avvenuto in prossimità via Fabbroni code da Labaro a Corso Francia disagi sul Raccordo Anulare in particolare sulla carreggiata interna code tra Cassia e Salaria poi anche per un incidente i file tra via di Settebagni Tiburtina ancora disagi tra le uscite Casilina Appia in esterna code a tratti tra b&bFiumicino e Appia trafficato il tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara si è verso il grazie in direzione della tangenziale est In quest’ultima Anche a causa di un incidente in tangenziale rallentamenti e code da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII attenzione su via Pontina seguito di un incidente e conseguente mezzo in ...