Paolo Belli interrompe la tournée teatrale per essere al fianco della moglie malata | “Ha scoperto di avere un grave problema di salute e ha bisogno di me”

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 16 aprile 2024) Una decisione difficile, il famoso cantante e showman modenese, ha preso una decisione difficile tra sfide personali. Ha scelto di dare priorità allaDeanna,mente, rispetto agli impegni professionali. Cancellazione delle date del tour In una accorata dichiarazione al settimanale Di Più TV,ha espresso il suo rammarico per aver annullato ladel suo spettacolo “Pur di commedia”. Ha sottolineato l’importanza dipresente per la sua famiglia durante questo periodo difficile e ha annunciato la cancellazione di tutte le prossime date del tour. Preoccupazione per ladi Deannaha rivelato che sua...