Cinema - Olivier Assayas aprirà il ventesimo Biografilm Festival

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (askanews) – Ad aprire la ventesima edizione di, dal 7 al 17 giugno a Bologna, sarà “Hors du temps” (Francia, 2024), di, dopo la première in concorso alla Berlinale 2024. Il film racconta la campagna francese all’inizio della pandemia, dove due fratelli con le rispettive compagne trascorrono “fuori dal tempo” il periodo di isolamento. Nell’aprile 2020, il mondo si blocca per il Covid-19. Il regista Etienne e suo fratello Paul, giornalista musicale, trascorrono insieme il lockdown nella casa d’infanzia con le loro nuove compagne Morgane e Carole. Ogni stanza, ogni oggetto, li riporta alla loro infanzia e risveglia i ricordi degli assenti: i genitori, i vicini… Quale la distanza tra loro e quale quella dalle radici che condividono? Mentre il mondo intorno diventa ...

