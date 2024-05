Calciomercato Torino - Vanoli del Venezia si avvicina? Una data nel mirino dei granata

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilparte dal nuovo allenatore,è nella listama molto dipende da quella partita delSi prospettano giorni incandescenti, i prossimi in arrivo, per il. E questo non solo per il progressivo aumento delle temperature atmosferiche nel capoluogo sabaudo. Isono infatti prossimi a salutare Ivan Juric

Il Calciomercato Torino passa dal nuovo allenatore, per il dopo Juric si valuta Italiano , ma la Fiorentina attende prima Quel match Ivan Juric non rinnoverà con il Torino . La notizia era già nell’aria da tempo, Urbano Cairo, a scanso di equivoci, ...

Il Napoli ha offerto 35 milioni più bonus per Buongiorno del Torino , ma i granata hanno rifiuta to. De Laurentiis non molla il difensore. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e sembra aver messo nel mirino Alessandro ...

A Città della Scienza arriva il Family Weekend, il programma completo - A Città della Scienza arriva il Family Weekend, il programma completo - Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Città della Scienza parteciperà alla decima edizione dei Kid Pass Days, la maratona italiana di attività ...

CNU 2024: il CUS Torino presente con una delegazione di oltre 140 rappresentanti - CNU 2024: il CUS torino presente con una delegazione di oltre 140 rappresentanti - Il 18 maggio prenderanno il via i CNU 2024 in Molise. La delegazione torinese è stata presentata ieri ufficialmente presso l’impianto universitario di via Panetti. torino candidata per l’edizione 2027 ...

Calcio femminile, le granata vincono la semifinale di andata - Calcio femminile, le granata vincono la semifinale di andata - La Prima Squadra Femminile del torino ha vinto la semifinale di andata contro l’Alba Roero in trasferta per 2-1. Per le ragazze di Battaglino decisivi i gol di Munafò e Grieco. La ...