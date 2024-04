Litiga con la moglie e uccide a coltellate i figli di 3 anni e 20 mesi | poi tenta il suicidio

Orrore in Francia. Una bambina di 3 anni e il fratellino di 20 mesi sono stati ritrovati morti oggi a Forges-les-Bains, nel dipartimento dell'Essonne, non lontano da Parigi. Il padre dei due, che ... (today)

C' è di nuovo marea tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti? Recentemente, il vincitore del Grande Fratello Vip ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e, tra gli ospiti, mancava proprio la figlia di ... (blogtivvu)

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna e quelli della Stazione Roma Nomentana sono intervenuti in Via Livorno a Roma per una lite scoppiata tra un pedone e un autista Atac che sarebbe poi ... (ilcorrieredellacitta)