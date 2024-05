TENNIS Serie B1 Lo Junior Perugia cade a Poggibonsi Primo ko stagionale per i gialloblù

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo il vittorioso debutto contro il Quanta Club Milano, arriva in trasferta ilstopper la formazione di B1 dello. I ragazzi capitanati da Andrea Lepri sono stati sconfitti dalClub, con i toscani abili ad ipotecare il successo già dagli incontri di singolare. Qui l’unico punto dei perugini è stato siglato da Nikodje Trivunac, mentre i più esperti Gilberto Casucci ed Alessio De Bernardis nulla hanno potuto rispettivamente contro Mateo Martinez e Turini. Niente da fare anche per Mihajlo Trivunac, superato in due set da Angiolini. Nei doppi punto per De Bernardis e Nikodje Trivunac, che però a nulla è servito visto che i fratelli Casucci sono stati fermati da Taliani e Lanzi. Domenica prossima campionato fermo, ...

Arezzo, 18 marzo 2024 – Una vittoria e una finale per il Tennis Giotto nella prima tappa del torneo Junior Next Gen Italia 2024. Il circuito giovanile nazionale ha preso il via sui campi dei tre circoli di Arezzo dove, per dieci giorni, è andato in ...

L’Associazione Tennis Tolentino ha ospitato la prima tappa del Torneo junior Next Gen Italia , circuito giovanile riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, al quale partecipano tante regioni. A Tolentino sono arrivati in 351, fra ...

Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la squadra femminile di Tennis dello Junior Club Next Gen, fresca di promozione nel campionato nazionale di Serie B2, che è stata ospite del TC Marina di Massa per la sua ...

Watson secures double French title - Watson secures double French title - AN Oratory School fifth form student has become the French real tennis champion for both U17 and U19 age groups. Archie Watson triumphed in the French championships held at Fontainebleau Palace, just ...

Sulle orme di papà Giorgio, Galimberti junior convocato nella selezione azzurra Under 11 - Sulle orme di papà Giorgio, Galimberti junior convocato nella selezione azzurra Under 11 - Il mese di maggio si apre davvero con una bella notizia per la Galimberti tennis Academy. Pietro Galimberti è stato infatti convocato nella rappresentativa tricolore Under 11 che disputerà il Torneo a ...

Observations from Texas tennis' sweep over UCLA: Longhorns escape doubles trouble - Observations from Texas tennis' sweep over UCLA: Longhorns escape doubles trouble - Texas men's tennis hosted No. 25 UCLA in the second round of the 2024 NCAA Championships on Saturday, sweeping the Bruins 4-0.