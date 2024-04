Nuove licenze per i taxi - i conducenti che si oppongono | Ricors - non è ancora finita

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 aprile 2024 – Stop alo delle associazioni e via libera a 450per ia Milano, i consorzi puntualizzano la loro posizione sulla sentenza del Tar. "Francamente stupisce aver letto di 'vittoria' del Comune di Milano, per quanto deciso nei giorni scorsi dal Tribunale amministrativo della Lombardia afferma Emilio Boccalini, vice presidente diblu 02.4040, il più grande radiodi Milano – E lo dico con la massima serenità e perché ci sia chiarezza e trasparenza". MILANO 17022023 SCIOPERO MEZZI PUBBLICI RESAPIAZZA DUOMO ANSA PAOLO SALMOIRAGO Secondo Boccalini, “quello che si evince dall'ordinanza del Tar del 19 aprile scorso è che è ritenuta fondata la nostra richiesta cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del ...

Arezzo, 26 marzo 2024 – Una grande novità per tutto il territorio del comune di Cortona : il Comune ha da poco approvato il regolamento per il rilascio di 4 licenze taxi . “Finalmente anche un territorio a forte vocazione turistica come quello cortonese, metterà a disposizione di cittadini, aziende e turisti un servizio richiesto da anni e che si va a sommare ai servizi erogati dalle imprese di noleggio con conducente che per anni hanno ... (lanazione)

Più autorizzazioni e più vetture in circolazione. Maggiore facilità per gli utenti di trovare un Taxi o un Ncc grazie alle app. A regime, poi, per la clientela minori attese e,... (ilmattino)

Milano , 19 aprile 2024 – Via libera del Tar al bando del Comune di Milano per 450 licenze Taxi . Venerdì il collegio presieduto da Marco Bignami ha respinto la richiesta delle associazioni di categoria di sospendere gli atti del Comune sul potenziamento della flotta di auto bianche, rinviando per la trattazione di merito all'udienza del 12 dicembre 2024. I giudici del Tribunale amministrativo hanno spiegato che "il danno prospettato ha natura ... (ilgiorno)

