(Di giovedì 4 aprile 2024) Più autorizzazioni e più vetture in circolazione. Maggiore facilità per gli utenti di trovare uno un Ncc grazieapp. A regime, poi, per la clientela minori attese e,...

Taxi in città, bando per 4 licenze. Scatta il nuovo servizio per i turisti - Al momento a Cortona ci sono solo 19 autorizzazioni per gli Ncc, i pulmini a noleggio con conducente. Il ventaglio delle offerte si amplia: stalli di riferimento in piazza Garibaldi, piazza del Mercat ...lanazione

“Tutti Taxi per Amore” accanto ai ragazzi del Don Guanella - “Il canto dei colori”: questo lo slogan che accompagna il Tutti Taxi per Amore Day, in programma per sabato 6 aprile. Nella prima parte della giornata – organizzata dall’associazione Tutti Taxi per ...romasette

Taxi, dall'aumento delle licenze alle nuove app: la mossa del Governo che dà più spazio a Ncc e Uber - Più autorizzazioni e più vetture in circolazione. Maggiore facilità per gli utenti di trovare un Taxi o un Ncc grazie alle app. A regime, poi, per la clientela minori attese ...ilmessaggero