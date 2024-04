Un altro caso di stupro in Premier League | arrestati due calciatori di 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Unscandalo legato ad un’accusa ditravolge la. La polizia inglese è entrata in uno stadio di calcio per arrestare un calciatore di 19e la mattina successiva ha arrestato un’altra giovane stella del campionato più ricco al mondo, anche lui 19enne. I due sono stati interrogati e poi rilasciati su cauzione. La notizia è stata svelata in esclusiva dal The Sun, che per ora non ha rivelato né l’identità dei duené la squadra per cui giocano. Che cosa sappiamo? Innanzitutto, che sono accusati il primo die favoreggiamento in uno, il secondo solo di. La presunta violenza risale alla notte di venerdì e la ragazza ha subito denunciato i duealla ...