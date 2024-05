Spalletti | L’Italia può giocarsela con le big E sul Napoli | Tre allenatori neanche in cinque anni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luciano, ct del, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, toccando vari temi tra cui l’imminente Europeo 2024: “Possiamo giocarcela con le big, ma c’è ancora del lavoro da fare. Ciò che abbiamo dimostrato finora non è sufficiente. Le qualità tecniche e umane però non ci mancano. E’ importante indossare con orgoglio e dignità la maglia della Nazionale, che è quella più importante del mondo, e ripartire dalle sconfitte passate. La vittoria è bella ma può diventare un vizio, mentre dalle batoste si rinasce“.ha poi parlato della Serie A: “Oltre all’Inter che ha vinto lo scudetto, la squadra che mi è piaciuta di più è stata il Bologna. Bel gioco e un gruppo in cui si respira amicizia: mi ricorda il mio“. A proposito dei partenopei: “Neppure in...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora d alla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Spalletti: "Napoli, tre allenatori non si cambiano nemmeno in 5 anni. E il Bologna..." - ... " Il merito è di Gasperini che lo allena , se in qualche modo l'... Anzi, cinque, come ha rivelato Spalletti. Oltre a Baggio, ...un minimo di 23 a un massimo di 26 per il torneo IL PROGRAMMA DELL'ITALIA ...

Italia, da Spalletti bordate a De Laurentiis e il retroscena su Totti - Il retroscena su Totti: l'infortunio, la lite e l'abbraccio della pace . Euro 2024: Spalletti, la dimensione dell'Italia e Scamacca. Non ha dubbi, il ct: " La maglia della Nazionale è la più bella e ...