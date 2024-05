Orlando | Scamacca è la punta che l’Italia cercava Su Spalletti dico…

Basket, Playoff Nba: Cleveland elimina Orlando, ora Boston - Basket, Playoff Nba: Cleveland elimina orlando, ora Boston - Trascinati da un Donovan Mitchell in stato di grazia, autore di 39 punti, i Cleveland Cavaliers hanno battuto gli orlando Magic per 106-94 in gara-7 della sfida tra i due team per i play off della Nba ...

M. Orlando a Tmw Radio: “Roma-Juve Più decisiva per De Rossi. Sulla coppa Vlahovic-Zirkzee la penso così” - M. orlando a Tmw Radio: “Roma-Juve Più decisiva per De Rossi. Sulla coppa Vlahovic-Zirkzee la penso così” - "Sarà partita decisiva più per la Roma. Ho visto stanca la squadra giallorossa ma è normale, i tanti impegni e la rincorsa di questo periodo ti portano via energie. Mi aspetto una reazione dopo il ko ...

M. Orlando a Tmw Radio: “Roma-Juve Più decisiva per De Rossi. Sulla coppia Vlahovic-Zirkzee la penso così” - M. orlando a Tmw Radio: “Roma-Juve Più decisiva per De Rossi. Sulla coppia Vlahovic-Zirkzee la penso così” - scamacca in grande spolvero in questo periodo: "Se arriva così deve essere titolare all'Europeo. Ha fatto una grande scelta andando all'Atalanta e da Gasperini. Ha lavorato ...