Sondaggi elettorali Swg - crescono quasi tutt - non FdI

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il gradimento del governo è ai minimi Alle prossime elezioni europee molte piccole liste dovranno rinunciare a presentarsi perché non sono riusciti a raccogliere le firme o comunque non potranno essere sulla scheda ine le circoscrizioni. Ecco perché Swg nei suoi ultimi, considerando questo fattore, vede una riduzione delle intenzioni di voto delle formazioni minori, tra cui quelle solitamente incluse in Altri, che scendono dell’1,9% all’1,3%. A beneficiarne sonoe le altre, ma non il primo partito, Fratelli d’Italia, che rimane fermo al 26,6%. Sale di tre decimali, invece, il Pd, che raggiunge il 20,6%. Ancora maggiore è l’incremento de Movimento 5 Stelle, che sale di mezzo punto e arriva al 16,1%. Per Lega e Forza Italia, invece, l’aumento è più limitato, di ...