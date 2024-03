Tremendo scontro nel sud pontino | motociclista elitrasportato a Roma in codice rosso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Ancora un drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Dopo quello che è costato la vita ad un 30enne di Gaeta, ieri mattina a Lenola, in località Valle Bernardo, un altrotra un’automobile e una moto, guidati rispettivamente da un cittadino 58enne del posto e da un giovane di 29 anni residente a Carpinetono. Coinvolta nelloanche una ragazza di 27 anni. Le Dinamiche dell’Incidente Il sinistro si è verificato ad un incrocio quando la moto, nello svoltare, urtava l’autovettura che proveniva dall’altra direzione. Questa collisione ha avuto come conseguenza il ferimento dei due occupanti del motociclo, con il pilota che ha necessitato di un trasporto d’urgenza. Soccorso e Assistenza alle Vittime Le condizioni delhanno richiesto ...