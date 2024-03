(Di domenica 31 marzo 2024) Era a bordosuacletta, ieri alle 12.30, quando è stato investito da un’Opel Corsa sulla via Litoranea, all’incrocio con via Arno, tra Roma e Pomezia. A rimanere ferito, 44 anni,che ha, tra i suoi clienti, anche laGiorgia. L’istruttore di fitness, grande amico anche di Francesco Totti, è stato soccorso e trasportato in codice rosso...

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Un grave incidente stradale quello che si è verificato questa mattina all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, nella zona di Latina Scalo, e che ha ... (dayitalianews)

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: Se ha difundido el video en el que, Guadalupe Porras , asistente en el partido que ... (justcalcio)

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Ancora un drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Dopo quello che è costato la vita ad un 30enne di Gaeta, ieri mattina a Lenola, in località Valle ... (dayitalianews)

Tremendo scontro auto-bici: gravissimo Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Meloni - Era a bordo della sua bicicletta, ieri alle 12.30, quando è stato investito da un’Opel Corsa sulla via Litoranea, all’incrocio con via Arno, tra Roma e ...gazzettadelsud

Calcio femminile. Ternana Woman, pareggio in rimonta con l’Hellas Verona - La Ternana Women pareggia 2-2 contro l'Hellas Verona, confermando un momento difficile a causa degli infortuni. La Lazio si porta in testa alla classifica di Serie B con 62 punti.msn

Brusciano, violento scontro fra due auto in via Camillo Cucca - Brusciano, 29 Marzo – Poteva avere un epilogo drammatico il Tremendo incidente che ha avuto luogo a Brusciano, in via Camillo Cucca all’altezza della Hamburgeria Silvana di Crescenzo Russo intorno al ...sciscianonotizie