Brescia - violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia | arrestato appena sceso dall’aereo

(Di giovedì 9 maggio 2024)– Un 56enne senegalese, residente in provincia di, è statodalla Polizia di Frontiera all'aeroporto ‘Catullo’ di Verona, subito dopo essere atterrato con il volo proveniente da Dakar. Da un controllo documentale, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato che a carico dell'uomo pendeva un ordine di cattura emesso lo scorso marzo dalla Procura presso il Tribunale di, per i reati diincommessi tra il 2011 e il 2014. Ultimati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato quindie portato in carcere a Verona, a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove dovrà scontare una pena di sei anni e sei mesi di reclusione.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Era infastidito dal rumore del decespugliatore che i suoi vicini di casa stavano usando per potare le piante del giardino. Così ha imbracciato un fucile e ha esploso un colpo per farli smettere. E’ accaduto sabato 9 ...

Violenza sessuale: ricercato arrestato all'aeroporto di Verona - Violenza sessuale: ricercato arrestato all'aeroporto di Verona - Un 56enne senegalese, residente in provincia di brescia, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto "Catullo" di Verona, subito dopo essere atterrato con il volo proveniente da Dakar.

Montagna: 76enne muore precipitando da altezza di 100 metri da sentiero nel bresciano - Montagna: 76enne muore precipitando da altezza di 100 metri da sentiero nel bresciano - Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un sentiero per circa 100 metri. E' accaduto poco prima delle 12.30 di oggi, nella zona della Cima Meghè, in ...

Condannato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, viene arrestato al Catullo e portato in carcere - Condannato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, viene arrestato al Catullo e portato in carcere - Sul 56enne pendeva un ordine di cattura emesso dal tribunale di brescia e quando è atterrato all'aeroporto di Verona con il volo proveniente da Dakar, è stato fermato dalla Polizia di Frontiera ...