Roma - scippa delle collane in discoteca | arrestato 26enne

Roma. In auto aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di corrompere i Carabinieri. 50enne georgiano fermato per ricettazione ed arrestato per istigazione alla corruzione Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In auto aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...

Roma. In casa aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di corrompere i Carabinieri. 50enne georgiano fermato per ricettazione ed arrestato per istigazione alla corruzione Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In casa aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...