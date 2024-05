Prezzo petrolio in aumento - Wti scambiato a 79,88 dollari

Euro in lieve aumento sul dollaro e in calo sullo yen: la moneta unica Euro pea è scambiata a 1, 0726 dollari con una crescita dello 0,31% e a 168,1200 yen con un calo dello 0,70%.

Il petrolio è in lieve aumento ad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51 dollari al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98 dollari al barile.

