Euro in leggero calo in avvio di giornata sui mercati valutari. La moneta unica Euro pea passa di mano a 1, 0634 sul dollaro (1,0646 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Sullo yen l' Euro scende a quota 164,18 (-0,25%). Continua a leggere>>

Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo . I contatti future ad Amsterdam cedono lo 0,4% a 29,18 euro al megawattora. Continua a leggere>>

Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo . I contatti future ad Amsterdam cedono lo 0,4% a 29,18 euro al megawattora. Continua a leggere>>

euro in lieve aumento, scambiato a 1,0726 dollari - euro in lieve aumento sul dollaro e in calo sullo yen: la moneta unica europea è scambiata a 1,0726 dollari con una crescita dello 0,31% e a 168,1200 yen con un calo dello 0,70%. (ANSA). (ANSA) ...

Continua a leggere>>

lieve calo del prezzo del diesel, poco mossa la benzina - Scende il prezzo medio praticato alla pompa del diesel, in leggero assestamento all'insù quello della benzina. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio sulla rete nazionale. Quanto alle quotazioni ...

Continua a leggere>>

euro in lieve calo in avvio di giornata a 1,0634 dollari - euro in leggero calo in avvio di giornata sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,0634 sul dollaro (1,0646 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Sullo yen l'euro scende a ...

Continua a leggere>>