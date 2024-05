(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè inad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98al barile.

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,53% a 83,07 dollari al barile.

Il petrolio è in lieve aumento, Wti a 79,51 dollari (+0,65%) - Il petrolio è in lieve aumento ad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51 dollari al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98 dollari al barile.

Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero calo. Dollaro debole post Fed - La Fed ha lasciato i tassi invariati ai massimi da 23 anni, mentre ha rallentato la velocità di riduzione del suo bilancio. Diversi i dati macro Usa in uscita. Acquisti su petrolio e oro. A Milano occ ...

Saudi Aramco, il CEO: "Domanda di petrolio aumenterà ancora dal Sud del mondo"/ "Transizione solo a Nord" - Amin Nasser, il CEO di Saudi Aramco, parla delle difficoltà della transizione ecologica: "La domanda di petrolio aumenterà ancora a Sud del mondo"

