Christian Di Martino - poliziotto accoltellato a Milano-Lambrate da un marocchin - subite 70 trasfusioni | è gravissimo

Chi è l’agente ferito Christian Di Martino, poliziotto come il padre, “voleva lavorare per strada”: nella notte si è svegliato - Chi è l’agente ferito Christian Di martino, poliziotto come il padre, “voleva lavorare per strada”: nella notte si è svegliato - poliziotto come il padre, “uno dei pochi giovani disposto a lavorare per strada” racconta un collega, il viceispettore Christian Di martino, 35 anni, è sempre in ospedale in condizioni critiche dopo ...

Agente aggredito in Piazza Verdi: "Serve giubbetto antitaglio, stufi della solidarietà" - Agente aggredito in Piazza Verdi: "Serve giubbetto antitaglio, stufi della solidarietà" - Anche i sindacati di Polizia bolognesi lanciano l'allarme sulle aggressioni ai poliziotti, dopo i fatti di Milano, dove un agente di 35 anni, Christian Di martino, è stato accoltellato nella stazione ...

Cercava di difenderlo ma il marocchino ha accoltellato il poliziotto: i secondi dell'orrore sui binari - Cercava di difenderlo ma il marocchino ha accoltellato il poliziotto: i secondi dell'orrore sui binari - Hassan Hamis, il marocchino irregolare in Italia da oltre 20 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì ha accoltellato il vice-ispettore Christian Di martino, è stato notato per primo a Lambrate ...