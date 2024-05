Poliziotto accoltellato a Milano | secondo voi le forze dell' ordine dovrebbero avere più poteri?

Christian Di Martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore - Christian Di Martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore - Sono critiche ma stabili le condizioni del viceispettore Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato giovedì sera alla stazione di Lambrate da Hasan Hamis, marocchino di 37 ...

I fatti del 10 Maggio: Roccella contestata, Rushdie contro Meloni, Toti interrogato - I fatti del 10 Maggio: Roccella contestata, Rushdie contro Meloni, Toti interrogato - ha accoltellato un poliziotto. L’agente è stabile ma non fuori pericolo. Scoppiano le polemiche tra la maggioranza che accusa Sala di non sapere gestire la sua città e il sindaco che accusa il governo ...

Accoltellato da un irregolare. Un poliziotto in fin di vita - accoltellato da un irregolare. Un poliziotto in fin di vita - Un viceispettore della polizia di 35 anni, Christian Di Martino, lotta per la vita in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato accoltellato in servizio. Il suo aggressore, un ...